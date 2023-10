Zwangsversteigerung in Büdelsdorf Spontaner Hauskauf mit 24 Jahren: Milena renoviert mit Freund und Familie ihr Schnäppchen-Haus Von Morgana Alienor Pfeifer | 12.10.2023, 07:32 Uhr Logo NEO Milena-Marie Brauer und Henrik Wooge sanieren ihr Haus in Büdelsdorf von Grund auf selbst – mit der Unterstützung von Familie und Freunden. Foto: Morgana Alienor Pfeifer up-down up-down

Durch Zufall entdeckte Milena-Marie Brauer das Haus im Internet – in der Straße in Büdelsdorf, in der sie aufgewachsen war. Die Zwangsversteigerung des alten Gebäudes führt sie nun wieder in die Heimat – und bringt einiges an Arbeit mit sich.