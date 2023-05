Das neue Hospizgebäude befindet sich im Johannes-Wilhelm-Geiger-Weg. Foto: Frank Höfer up-down up-down Hospizarbeit in Rendsburg Haus Porsefeld zieht um: Richtfest für neues Domizil am Nord-Ostsee-Kanal Von Gero Trittmaack | 11.05.2023, 07:47 Uhr

Das Hospiz Haus Porsefeld in Rendsburg wechselt wohl noch in diesem Jahr den Standort. Bezogen wird ein Neubau in der Nähe des Kanals. Am Freitag ist Richtfest. Das sind die Gründe für den Umzug.