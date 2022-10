Das Fragment einer echten Gutenberg-Bibel wurde 1997 im Archiv des Kirchenkreises Rendsburg entdeckt. Es besitzt noch den original Einband und eine Kette, die die Bibel vor Diebstahl schützen sollte. Foto: Michael Staudt up-down up-down 25 Jahre nach Sensationsfund 567 Jahre alte Gutenberg-Bibel: Kehrt die Rarität nach Rendsburg zurück? Von Frank Höfer | 04.10.2022, 15:09 Uhr

Kunsthistoriker Ulrich Schulte-Wülwer hat an die Stadt Rendsburg appelliert, das älteste gedruckte Buch der Welt zurück an den Kanal zu holen. So reagiert die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf die Forderung.