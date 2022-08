Eine Nachttischlampe sorgte neulich einem für einen Schockmoment. FOTO: imago/CHROMORANGE up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Irrationale Panik in der Nacht: Ist die Nachttischlampe radioaktiv? Eine Kolumne von Aljoscha Leptin | 12.08.2022, 06:11 Uhr

Mitten in der Nacht fiel einem Mann aus der Kanalregion ein kleines Detail in seinem Schlafzimmer auf, das ihn in große Sorge versetzt. Völlig zu Unrecht, wie sich zeigen sollte.