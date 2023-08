Guten Morgen, Rendsburg! Gute Luft in Schleswig-Holstein – wenn die vielen Mücken nicht wären! Eine Kolumne von Frank Höfer | 17.08.2023, 06:03 Uhr Regenreiche Wochen: Die Startbedingungen für Mücken sind in diesem Jahr gut. Foto: Imago Images up-down up-down

Er ist neu in Fockbek – ein alleinstehender Mann erlebt seinen ersten Sommer in Schleswig-Holstein. In diesen Wochen wird seine Tierliebe auf eine harte Probe gestellt. Denn die Mücken sind los.