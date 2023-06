Das Feuer auf dem Gut Schierensee löste am Sonntagabend einen Großeinsatz aus. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Scheunenbrand auf Gestüt bei Schierensee: Mitarbeiter im Krankenhaus Von Daniel Friedrichs | 04.06.2023, 22:33 Uhr | Update vor 18 Min.

Mehr als 220 Feuerwehrleute waren am Sonntagabend im Einsatz, um das Feuer in der Scheune des Gestüts in der Nähe von Kiel zu löschen. Fünf Pferde wurden gerettet.