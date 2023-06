Das Feuer auf dem Gut Schierensee löste am Sonntagabend einen Großeinsatz aus. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Eine Person verletzt 220 Feuerwehrkräfte im Einsatz: Pferdestall auf Gut Schierensee in Flammen Von Daniel Friedrichs | 04.06.2023, 22:33 Uhr

Mehr als 200 Einsatzkräfte kämpfen am Sonntagabend gegen die Flammen in einer Scheune auf Gut Schierensee an. Fünf Pferde konnten gerettet werden.