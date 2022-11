Direkt am Rendsburger Stadtsee: Der L-förmige Gebäudekomplex (Bildmitte), der von Postbank und Post genutzt wird, liegt zwischen dem Hotel „Pellihof“ (links) und dem Vereinsbank-Block. Erst das Luftbild offenbart die Größe des Grundstücks. Foto: Luftbildservice Bernot up-down up-down Rathaus liegen Pläne vor Investor plant großes Wohn- und Geschäftshaus am Rendsburger Stadtsee Von Frank Höfer | 13.11.2022, 12:18 Uhr

Es tut sich was am Rendsburger Stadtsee: Weicht das Postgebäude am Jungfernstieg einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus? Das ist bislang über das Bauvorhaben bekannt.