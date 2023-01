Baustellenbereich A210: Am Donnerstagmorgen wurde im gesperrten Bereich die alte Fahrbahn abgefräst und von einer Fahrzeugkolonne abtransportiert. Foto: Frank Höfer up-down up-down Glatteis in Schleswig-Holstein Rendsburg und Eckernförde: Glatte Straßen und Bürgersteige am Donnerstagmorgen Von Christina Köhn | 26.01.2023, 08:18 Uhr | Update vor 32 Min.

In der Nacht und am frühen Morgen fiel Regen, der die Straßen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt glatt werden ließ. Daher sollen Autofahrer in Rendsburg und Eckernförde vorsichtig sein, warnt die Polizei.