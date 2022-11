Anja Röhl in der Stadtbücherei Rendsburg. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Lesung in Rendsburg Gewalt an Verschickungskindern: Anja Röhl holt ein Tabuthema ans Licht Von Sabine Sopha | 18.11.2022, 08:45 Uhr

Erholung am Meer, das klingt verlockend. Die Realität für die Kinder in Verschickungsheimen sah oft anders aus. Autorin Anja Röhl holt dieses düstere Kapitel ans Licht. Jetzt war sie in Rendsburg.