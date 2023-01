Diese prachtvolle Aufnahme zeigt das bis heute markante Gebäude „Am Gymnasium 3“, gegenüber vom Jungfernstiegbecken und wenige Schritte vom Neuen Rathaus entfernt. Aufgenommen wurde es um die Jahrhundertwende 1900 von Ludwig Mertens. Foto: Museen im Kulturzentrum Rendsburg up-down up-down Auszug aus der Stadtgeschichte Das Fotoatelier Mertens am Stadtsee: Als die Porträtfotografie in Rendsburg boomte Von Martin Westphal | 29.01.2023, 16:45 Uhr

In dem Gebäude „Am Gymnasium 3“ in Rendsburg war ein Fotoatelier untergebracht. Wegen der zahlreichen Soldaten in Rendsburg hatten die Fotografen viel zu tun. Heute sitzt Optik Bracht in dem Haus am Stadtsee.