Der Baum vor der Schiffbrückengalerie kränkelt seit einiger Zeit. Die Äste und Zweige können die 24 Leuchtpakte für die Geschenkebaum-Aktion nicht mehr tragen. Foto: Christina Köhn up-down up-down Baumsterben in Rendsburg „Geschenkebaum“ am Schiffbrückenplatz ist in Gefahr Von Christina Köhn | 29.11.2022, 16:18 Uhr

In diesem Jahr fehlen die 24 Leuchtpakete an der Esche in Rendsburg. Das hat einen Grund. Denn der Baum ist krank. Doch muss er auch gefällt werden?