Der Eisspeicher im Bau: Die Inbetriebnahme erfolgte 2019. Der Speicher hat einen Durchmesser von 14 Metern und ist vier Meter hoch. Foto: 3Komma3 Medienproduktion up-down up-down Gegen die Energiekrise Wie ein Eisspeicher die Rendsburger Kreisverwaltung mit Wärme versorgt Von Dirk Jennert | 08.11.2022, 13:03 Uhr

Wärme lässt sich in Wasser speichern. Diese Wärme kann man nutzen, um Gebäude zu beheizen. Dabei kann so viel Wärme entnommen werden, bis das Wasser zu Eis gefriert. Das Prinzip eines 2019 in Rendsburg eingeweihten Eisspeichers.