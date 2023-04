Regelmäßig muss Adrian Kwasniak feststellen, dass Kunden zu wenig Geld in die Vertrauenskasse werfen. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Geflügelhof in Rendsburg-Süd Zu wenig Geld in der Vertrauenskasse: Adrian Kwasniak sauer auf Eier-Diebe Von Aljoscha Leptin | 14.04.2023, 06:53 Uhr

In Rendsburg-Süd verkauft Adrian Kwasniak Eier in einem Selbstbedienungskasten. Er ärgert sich darüber, dass quasi wöchentlich zu wenig Geld in der Vertrauenskasse landet.