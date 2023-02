Die Sportalle wurde für den Einsatz gesperrt. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Feuerwehreinsatz in Sportallee Gasalarm in Büdelsdorf aufgehoben: Anwohner mussten Häuser verlassen und | 23.02.2023, 09:22 Uhr | Update vor 6 Min. Von Aljoscha Leptin Rainer Krüger | 23.02.2023, 09:22 Uhr | Update vor 6 Min.

Anwohner in der Sportallee in Büdelsdorf meldeten am Donnerstagmorgen, 23. Februar, Gasgeruch.