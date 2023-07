Mit dem Fahrrad ist Fred Kühbandner quer durch Norwegen vom Südkap zum Nordkap gefahren und hat dabei die schöne Landschaft in Skandinavien erkundet. Foto: privat up-down up-down 3214 Kilometer mit dem Fahrrad Fred Kühbandner aus Büdelsdorf radelt durch Norwegen zum Nordkap Von Michelle Ritterbusch | 11.07.2023, 10:29 Uhr

Er startete mit einem Freund, am Ziel kam er alleine an: Fred Kühbandner ist mit seinem Fahrrad vom Südkap zum Nordkap geradelt. Nun ist er wieder in Büdelsdorf – und träumt schon von der nächsten Reise.