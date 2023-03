Logo NEO Einstieg in eine Männerdomäne: Frauke Clausen lernt in Rendsburg LKW-Fahren. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Führerschein in zwei Wochen Angehende Berufskraftfahrerin: Das macht für Frauke Clausen LKW-Fahren so besonders Von Michelle Ritterbusch | 14.03.2023, 12:56 Uhr

Wer an die Trucker auf den Autobahnen denkt, hat Männer am Steuer der schweren Maschinen vor Augen. Bei der Deula in Rendsburg macht eine Frau den LKW-Führerschein. Doch der Weg dahin war schwierig.