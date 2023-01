Das Stückgutschiff „Pacific Vision“ machte bereits am Dienstagabend (3. Januar) in Rendsburg fest. Foto: Horst Becker up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg Frachter „Pacific Vision“ bringt Windkraft-Teile aus der Türkei nach SH Von Horst Becker | 04.01.2023, 16:55 Uhr

Im Schwerlasthafen Rendsburg Port am Nord-Ostsee-Kanal heben Kräne Türme für Windenergieanlagen von einem 140 Meter langen Frachtschiff. Eingesetzt werden sollen die Teile in einem Windpark in Schleswig-Holstein.