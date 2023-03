Tanzen und gute Stimmung stehen beim Tanz in den Mai im gläsernen Gewächshaus auf der Tagesordnung. Symbolfoto: allOver-MEV/Imago up-down up-down Kultveranstaltung in Fockbek „Caravan und Co.“, Möhls und Rathjens Garden bitten zum Tanz in den Mai ins Gewächshaus Von Michelle Ritterbusch | 23.03.2023, 16:52 Uhr | Update vor 30 Min.

Schon vor dem Vorverkaufsstart ist das Interesse am Tanz in den Mai von „Caravan und Co“, Möhls und Rathjens Garden in Fockbek groß. Ab Freitag, 24. März, können die Tickets erworben werden.