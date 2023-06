Für die Nato-Übung Air Defender (12. bis 23. Juni) wurden bereits US-Kampfjets des Typs F-15 nach Hohn verlegt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Air Defender 2023 Flugverkehr in Hohn: Vorlauf für Nato-Übung – Kampfjets und Transportflugzeuge im Luftraum Von Rainer Krüger | 05.06.2023, 13:35 Uhr

Vor der Nato-Übung Air Defender 2023 werden Kampfjets, Personal und Material nach Hohn gebracht. Am Wochenende und am 5. Juni lief der Flugbetrieb. Die Luftwaffe sagt, was Anwohner bis Ende des Manövers (12. bis 23. Juni) erwartet.