Die Landesunterkunft in Rendsburg wird vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge betrieben. 1126 Betten stehen zur Verfügung. Das Landesamt gibt die Maximalbelegung mit 958 Menschen an. Die Reserve macht es möglich, dass sich Familien einen Raum nicht mit Fremden teilen müssen. Aktuell leben 646 Menschen in der Unterkunft.

Foto: DIrk Jennert