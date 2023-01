So viele Menschen sind sonst nur beim Stadtfest „Rendsburger Herbst“ am Obereiderhafen. Foto: Alv Gundlach up-down up-down Silvester 2022 in Rendsburg Flashmob-Party am Obereiderhafen: „Auf einmal war es voll“ Von Frank Höfer | 01.01.2023, 14:47 Uhr

Plötzlich war der Teufel los. Hunderte Menschen feierten den Jahreswechsel am Obereiderhafen in Rendsburg. So schnell wie sie aufgetaucht waren, so schnell waren sie wieder weg.