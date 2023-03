Die Welt ist bunt und jeder Mensch ist wichtig – mit einem Flashmob in der Einkaufsstraße in Rendsburg machte eine Gruppe Jugendlicher auf das Thema Down-Syndrom aufmerksam. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Welt-Down-Syndrom-Tag 21. März Mitten in Rendsburg: 50 Jugendliche tanzen für Menschen mit Trisomie 21 Von Michelle Ritterbusch | 21.03.2023, 17:40 Uhr

Mit Musik und bunten Plakaten machten Kinder und Jugendliche am Dienstag ordentlich Stimmung in der Hohen Straße in Rendsburg. Am Welt-Down-Syndrom-Tag wollten sie für mehr Akzeptanz von Menschen mit Trisomie 21 werben.