Im Fitnessstudio Wellyou in Rendsburg wurde am Dienstagabend ein 39-jähriger Mann verhaftet. Symbolfoto: Kim Goldenstein up-down up-down Polizeieinsatz in Rendsburg Fitnessstudio Wellyou: Mann aus Rendsburg droht mehrere Straftaten an Von Christina Köhn | 12.07.2023, 15:41 Uhr

Von einem Mann, der sich in die Luft sprengen wollte, ist in den Sozialen Medien die Rede. Dem widerspricht die Polizei aus Neumünster und erklärt, was am Dienstagabend im Fitnessstudio Wellyou in Rendsburg wirklich passiert ist.