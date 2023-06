Einsatz am Dienstagmorgen: Von der Tingleffstraße aus sprühte die Feuerwehr eine Wasserfontäne in das Regenrückhaltebecken. Foto: Feuerwehr Rendsburg up-down up-down Tote Fische in der Schleife Feuerwehr Rendsburg versorgt Regenbecken mit Frischwasser und Sauerstoff Von Frank Höfer | 27.06.2023, 17:44 Uhr

Nach dem Fund toter Fische in einem Regensammelbecken in Rendsburg hat die Stadt frisches Wasser in die Anlage pumpen lassen. Noch immer ist unklar, wie die Tiere in die Anlage gelangen konnten.