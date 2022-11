Der BMW stand in Flammen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Foto: Jens Schnittka/Freiwillige Feuerwehr Rendsburg up-down up-down Feuerwehreinsatz in der Nacht Feuer in Rendsburg-Mastbrook – BMW brennt aus Von Aljoscha Leptin | 19.11.2022, 09:49 Uhr

In der Nacht auf Samstag, 19. November, musste die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg in den Stadtteil Mastbrook ausrücken. Ein BMW auf einem Parkplatz stand in Flammen.