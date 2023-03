Alarm in der Nienstadtstraße: Die Rendsburger Feuerwehr waren schnell zur Stelle. Foto: Frank Höfer up-down up-down Alarm am Montag Feuerwehreinsatz in Rendsburg: Gasaustritt in der Innenstadt Von Rainer Krüger | 20.03.2023, 17:39 Uhr

In einem Haus in der der Nienstadtstraße in Rendsburg ist am Montagnachmittag, 20. März, Gas ausgetreten. Polizei und Feuerwehr sind ausgerückt. Das ist bisher bekannt.