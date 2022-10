Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Wohnmobil lichterloh. Foto: Behrens up-down up-down Auto und Wohnmobil in Flammen Schon wieder brennt es in der Nacht – wütet ein Feuerteufel in Schacht-Audorf? Von Aljoscha Leptin | 18.10.2022, 13:02 Uhr

In der Nacht zu Dienstag, 18. Oktober, stand ein Wohnmobil in Flammen, fast zeitgleich brannte ein am Straßenrand geparktes Auto. Die Feuerwehr war bis 3 Uhr morgens vor Ort. Die Polizei bittet die Schacht-Audorfer, jetzt besonders wachsam zu sein.