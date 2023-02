Mitarbeiter und Kunden warteten während des Feueralarms vor dem Eingang des Modegeschäfts I.D. Sievers in der Rendsburger Fußgängerzone. Foto: Christina Köhn up-down up-down Alarm bei I.D. Sievers Aufregung in Rendsburg: Mitten in der Mittagspause löst der Feuermelder aus Von Christina Köhn | 07.02.2023, 16:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Schnell mussten Cafégäste, Kunden und Mitarbeiter am Dienstag, 7. Februar, gegen 13 Uhr das Modehaus I.D. Sievers in der Hohen Straße in Rendsburg verlassen. Das war passiert.