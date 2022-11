Wegen eines Feuers im Eingangsbereichs wurden 25 Bewohner des Hauses Breslauer Straße 79 in Rendsburg am späten Freitagabend evakuiert. Foto: Horst Becker up-down up-down Brand im Treppenhaus Feuer in Mehrfamilienhaus in Rendsburg: 25 Bewohner evakuiert Von Rainer Krüger | 13.11.2022, 17:19 Uhr

Die Nacht zu Samstag, 12. November, werden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße wohl nie vergessen. Wegen eines Brands in Treppenhaus mussten sie ihre Wohnungen verlassen. Die Rendsburger Feuerwehr berichtet, was passierte.