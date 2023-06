Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen, 30. Juni, zum Einsatz nach Friedrichsholm aus: Heuballen brannten. Symbolfoto: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down Brand in Friedrichsholm Feuer im Kuhstall gelöscht – 50 Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht Von Rainer Krüger | 30.06.2023, 12:49 Uhr

Für gut 50 Rinder wurde es am Freitagmorgen, 30. Juni, brenzlig. Heuballen in ihrem Stall in Friedrichsholm hatten sich entzündet. Allerdings kamen die Tiere ohne Blessuren davon.