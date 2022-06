Dichter Qualm dringt aus dem Treppenhaus nach draußen - und in die oberen Stockwerke. FOTO: Horst Becker Am Pfingstsonntag in Rendsburg Brand am Thormannplatz: Feuerwehr rettet 38 Bewohner und zwei Katzen über Balkone Von Horst Becker | 05.06.2022, 12:32 Uhr | Update vor 42 Min.

In einem Mehrfamilienhaus am Thormannplatz ist am Pfingstsonntag ein Feuer ausgebrochen. Das Treppenhaus war durch Qualm unpassierbar. Die Feuerwehr musste schnell reagieren, um Leben zu retten.