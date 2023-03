So geht Straßenfußball: Jürgen Muhl (Rotary Club Rendsburg, von links), Dr. Sören Abendroth (Sparkasse Mittelholstein), Birte Karstens (Inner Wheel Club Rendsburg) sowie Ralf Diez, Kerstin Scheil und Pierre Gilgenast (alle Rotary Club Rendsburg-Mittelholstein) zeigen ihr technisches Geschick am Kickertisch.

Foto: Frank Höfer up-down up-down