Seit 53 Jahren gibt es den Juwelier Johannßon in Rendsburg. Aber bald ist Schluss. Große Schilder mit der Aufschrift „Totalausverkauf“ hängen im Geschäft am Schiffbrückenplatz. Auch davor weisen sie darauf hin, dass die restliche Ware zu reduzierten Preisen verkauft wird. Restliche Ware – das sind Uhren, Ketten, Ringe und vieles mehr. Am Freitag, 6. Oktober, waren die Regale noch gut gefüllt. Das Angebot reicht von Goldschmuck über Silber bis hin zu Platin und Perlen.

Wie lange das Geschäft noch geöffnet sein wird, steht noch nicht fest: „Wir hören auf, wenn alles weg ist“, sagt Birgit Johannßon. 1998 hatten sie und ihr Mann Sven den Betrieb von Udo und Lise-Lotte Johannßon übernommen. Der Uhrmachermeister und die Einzelhandelskauffrau gründeten den Betrieb am 1. Januar 1970 am Schloßplatz.

2011 wurden die Geschäftsräume komplett neu gestaltet. Die Nienstadtstraße in der südlichen Altstadt war in dieser Phase der Geschäftssitz. Doch weil in diesem Teil der Innenstadt die Kundenfrequenz rückläufig war, folgte 2013 der Umzug an den Schloßplatz. Dort ist nun endgültig Schluss. Die Rendsburger Innenstadt verliert damit ein weiteres inhabergeführtes Fachgeschäft.

„Das, was jetzt anfängt, ist sehr emotional.“ Birgit Johannßon Inhaberin

Eine Entscheidung, die den Schmuckhändlern keinesfalls leicht gefallen ist. „Wir haben lange darüber nachgedacht“, sagt Birgit Johannßon. Der Personalmangel gab schließlich den Ausschlag. Denn geeignetes Personal suchen die Kaufleute schon lange. Verkäufer, die zuverlässig und freundlich sind sowie ein gutes Auftreten haben, sind schwer zu finden. Es gibt zwar Fachverkäufer für Schmuck, Uhren, Gold- und Silberwaren, „aber die findet man viel zu selten“.

Bevor das Juweliergeschäft in Rendsburg schließt, veranstaltet Birgit Johannßon einen Ausverkauf. Die gesamte Ware ist reduziert. Foto: Michelle Ritterbusch Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwei Vollzeitkräfte fehlen dem Juweliergeschäft, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Folgen des Personalmangels wirken sich bis in das Privatleben der Inhaber aus: Seit Jahren können sie nicht lange in den Urlaub fahren. Seit einigen Jahren schließen sie ihr Geschäft für eine Woche, um sich erholen zu können. „Das geht aber nicht für mehrere Wochen“, meint Birgit Johannßon.

Viele Stammkunden sind traurig, zeigen aber auch Verständnis

Nun also die Geschäftsaufgabe. Ein Plan, den die Unternehmer schon seit einiger Zeit vorbereiten. Trotzdem: „Das, was jetzt anfängt, ist sehr emotional.“ Viele Stammkunden hätten sich traurig zum Ende des alteingesessenen Geschäfts geäußert. Doch sie würden es verstehen.

Nach der Geschäftsaufgabe geht es in den Urlaub

Und wie geht es für das Ehepaar nach dem Ende des Ausverkaufs weiter? „Wir werden nicht nichts machen“, sagt Birgit Johannßon. Auch ein Ehrenamt kommt für Birgit Johannßon infrage. Aber erst einmal wollen sich die Rendsburger ausruhen – und in den Urlaub fahren. Das Paar besitzt ein Ferienhaus in Spanien. „Das würden wir gerne häufiger nutzen.“

Beim Ausverkauf gibt es keine feste Rabatthöhe. Jeder Artikel ist individuell reduziert. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Serviceleistungen wie Uhrenreparaturen sollen im Rahmen der Möglichkeiten bis zum Ende des Ausverkaufs weiter möglich sein: „Was wir schaffen, das machen wir“, sagt Birgit Johannßon.