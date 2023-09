Höhenkontrolle in Rendsburg Exit-Flächen vorm Kanaltunnel? So reagiert das Land auf die Pläne von Landrat Schwemer Von Aljoscha Leptin | 12.09.2023, 08:30 Uhr Die Höhenkontrolle an der B77 sorgt in Rendsburg regelmäßig für Ärger. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down

Mit Halteflächen für Lkw, die die Höhenkontrolle ausgelöst haben, will Landrat Rolf-Oliver Schwemer das Stau-Chaos vorm Kanaltunnel in Rendsburg bekämpfen. Wie kommt sein Vorschlag im Verkehrsministerium an?