Thorsten Fisch hat früher in der Königstraße 13 gewohnt. Mittlerweile ist das Gebäude eine Ruine. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Königstraße in Rendsburg Er wohnte in dem Altbau: Thorsten Fisch traurig über Verfall zur Ruine Von Aljoscha Leptin | 15.12.2022, 13:49 Uhr

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Thorsten Fisch in dem mittlerweile verfallenen Haus an der Rendsburger Königstraße. Viele Fotos erinnern ihn an diese Zeit. Ein Unfall in dem Gebäude hat bleibende Spuren bei Fisch hinterlassen.