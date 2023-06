Lotto King Karl ist nicht nur bei HSV-Fans beliebt: Nun tritt er beim Erwins-Open-Air 2023 in Jevenstedt auf. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Erwins-Open-Air in Jevenstedt Schlager und Lotto King Karl: Tickets für E:O:A gibt es ab sofort auch online Von Christina Köhn | 29.06.2023, 16:25 Uhr

Eine Woche noch, dann ist es so weit: Am 7. und 8. Juli steigt in Jevenstedt das Erwins-Open-Air mit einem Schlagerabend und Lotto King Karl. Tickets gibt es zum ersten Mal in der Geschichte auch online bei shz.de.