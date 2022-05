Gemütliche Sitzgelegenheiten gehören bei „Cowork17“ dazu: Bei der Eröffnung machten sich Community-Managerin Mira Paula Osthorst, Bürgermeisterin Janet Sönnichsen, Dennis Krabbenhöft, Björn Ott und Joschka Weidemann bereits ein Bild. FOTO: Jan Melchior Bonacker In ehemaligem Fitness-Studio Erster Coworking-Space in Rendsburg soll Alternative zum Homeoffice bieten Von Jan Melchior Bonacker | 31.05.2022, 18:09 Uhr

Moderne Arbeitsräume sollen vor allem Rendsburgern, die in Kiel arbeiten, das Leben erleichtern: In der Herrenstraße 17 kann man ab Juni gemeinsam mit anderen seinen Arbeitsalltag gestalten – in einem Coworking-Space.