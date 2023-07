Die einzelnen Brückenteile werden aus bis zu acht Zentimeter dicken Stahlblechen angefertigt. Foto: Plauen Stahl Technologie GmbH up-down up-down Baustelle an A7 bei Rendsburg Erste Fotos aus Sachsen: So sieht der Stahl für die neue Rader Hochbrücke aus Von Frank Höfer | 12.07.2023, 15:05 Uhr

Mehr Stahl als beim Eiffelturm, weniger als bei der Eisenbahnhochbrücke – das ist die neue Rader Hochbrücke. Zwei Unternehmen fertigen die schweren Bauteile an. So läuft die Produktion in Sachsen.