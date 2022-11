Die neue Sparkassen-Filiale in Hon wird eröffnet: Dr. Rolf-Oliver Schwemer (von links), Katja Ladwig, Götz Bormann, Oliver Stolz und Jürgen Kuhrt durchschneiden das rote Band. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Förde Sparkasse eröffnet erste Filiale mit Videoberatung: So läuft es für Kunden in Hohn Von Rainer Krüger | 04.11.2022, 18:30 Uhr

Online-Banking zeigt Folgen. Immer weniger Kunden kommen zur Beratung in Filialen der Förde Sparkasse. Daher hat das Unternehmen in Hohn die erste Filiale mit Videoberatung im Kreis Rendsburg-Eckernförde eröffnet. So funktioniert es.