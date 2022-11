Klare Linien und ein großzügiger Markt. Das Einräumen der Regale im neuen Edeka-Markt läuft parallel zu den letzten Zügen des Innenausbaus Foto: Johanna Suhr up-down up-down Supermarkt in Hohn Ersatz für den „Nahkauf“: Edeka „Frischemarkt Schlüter“ steht vor Eröffnung Von Johanna Suhr | 21.11.2022, 14:58 Uhr

Der neue Edeka-Markt in Hohn hat seinen Standort in der Hauptstraße. Auch eine Bäckerei befindet sich in dem Geschäft. Vor der offiziellen Eröffnung gibt es bereits einen Kennenlern-Tag für die Kunden.