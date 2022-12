Das schlüsselfertige Modulhaus wird auf die vorgesehenen Fundamente gesetzt Foto: Peter Thomsen up-down up-down Vier Arbeitsplätze auf 41 m² Der Erste im nördlichen Binnenland: Erfde-Bargen hat ab Januar einen „Co-Working-Space“ Von Peter Thomsen | 07.12.2022, 17:28 Uhr

Als Alternative zum Homeoffice gibt es an immer mehr Standorten in Schleswig-Holstein sogenannte „Co-Working-Spaces“ – so ab 2023 auch in Erfde-Bargen. Damit will man auch Urlaubern die Möglichkeit zum Arbeiten vor Ort bieten.