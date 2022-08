Die Polizei hat nach dem Gewaltverbrechen vom Wochenende bereits diverse Zeugen vernommen. FOTO: Karl-Josef Hildenbrand/dpa up-down up-down Polizei sucht nach Tatmotiv Nach Entführung in Rendsburg: Angeschossene Frau außer Lebensgefahr Von Aljoscha Leptin | 16.08.2022, 15:26 Uhr

Am Samstag, 13. August, war in Rendsburg eine 33-Jährige entführt worden. Auf der Fahrt in den Kreis Schleswig-Flensburg wurde sie angeschossen. Der mutmaßliche Täter beging Selbstmord. Die Polizei sucht nach einem Motiv.