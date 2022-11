Noch bis 9. Dezember bewirten Jonas Nedelcu, Merle Mendel (Mitte) und Angela Hansen die Gäste in der „Alten Garage“. Danach ist Schluss. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Energiekrise 2022 in Büdelsdorf Zu wenige Kunden: Bistro „Alte Garage“ wird geschlossen Von Aljoscha Leptin | 14.11.2022, 08:55 Uhr

Im Bistro und im Hofladen der Baugenossenschaft Mittelholstein (bgm) in Büdelsdorf sind die Kundenzahlen wegen der Inflation und Energiekrise in Deutschland massiv gesunken. Die Betreiber geben auf. Die bgm will möglichst schnell eine Alternative schaffen.