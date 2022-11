Der Anfang vom Ende: 2007 passiert die „Norwegian Dream“ ein letztes Mal die Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg. Foto: Archiv Landeszeitung up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal Stilles Ende: Das Traumschiff „Norwegian Dream“ wird in Indien verschrottet Von Frank Höfer | 29.11.2022, 14:38 Uhr

2007 sorgte die „Norwegian Dream“ ein letztes Mal für Begeisterung am Nord-Ostsee-Kanal. Jetzt wird das Schiff in Indien abgewrackt. Erinnerungen an ein Traumschiff, das die Menschen in Schleswig-Holstein wie kaum ein anderes in den Bann zog.