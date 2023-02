Arne Rohwer (von links), Britta Sinn und Thomas Schmider bilden das Führungsteam der neuen Wählergemeinschaft in Elsdorf-Westermühlen (EWG). Foto: Landeszeitung up-down up-down Kommunalwahl 2023 Elsdorf-Westermühlen: Neue Wählergemeinschaft will antreten Von Rainer Krüger | 17.02.2023, 16:35 Uhr

Gut drei Monate vor der dem Urnengang am 14. Mai kommt die Gemeindepolitik in Elsdorf-Westermühlen in Bewegung. Eine neue Wählergemeinschaft hat sich gegründet. Die Vorstandsmitglieder nennen erste Ziele.