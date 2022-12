Die Polizei hofft auf Hinweise nach einem Unfall in Rendsburg. Symbolfoto: Imago Images/Maximilian Koch up-down up-down Rendsburg Kind verletzt sich bei Fahrradunfall – Polizei sucht Zeugen Von Aljoscha Leptin | 02.12.2022, 16:58 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 2. Dezember, auf der Kolberger Straße in Rendsburg. Ein elfjähriger Junge verletzte sich dabei am Arm.