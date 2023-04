Trotz zwei Toren von Leon Draisaitl verlor der deutsche Superstar mit den Edmonton Oilers Spiel eins der Serie gegen die LA Kings. Vier Siege werden für ein Weiterkommen benötigt. Foto: Jason Franson/AP/dpa up-down up-down Guten Morgen, Rendsburg! Eishockey und Basketball: Die Play-offs in Amerika und Kanada machen die Nächte wieder kürzer Eine Kolumne von Christina Köhn | 19.04.2023, 06:25 Uhr

Dass die Nächte wieder kürzer werden, liegt nicht nur an der Jahreszeit. In den Top-Sportligen in den USA und Kanada haben die Play-offs begonnen. Das bedeutet wenig Schlaf für eine Rendsburgerin.