Svenja Haseleu schließt ihr Geschäft am Schloßplatz Anfang August. Noch läuft der Räumungsverkauf. FOTO: Aljoscha Leptin up-down up-down Einkaufen in Rendsburg Nächste Geschäftsaufgabe in der Innenstadt: Stoffladen „Lille Gard“ schließt Von Aljoscha Leptin | 30.06.2022, 14:18 Uhr

Bis Anfang August läuft in dem Geschäft am Schloßplatz noch der Räumungsverkauf. Inhaberin Svenja Haseleu nennt einen Hauptgrund für die Schließung – und bleibt für Stammkunden an anderer Stelle erreichbar.