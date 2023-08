Hohe Straße in Rendsburg Zwei Einbrüche in einer Nacht: Brachiale Diebe brechen in Handyshops ein Von Lutz Timm | 29.08.2023, 10:21 Uhr Die Täter haben die Eingangstür des Handyshops eingeschlagen. Foto: Lutz Timm up-down up-down

In der Nacht auf Dienstag, 29. August, ist es im Zentrum von Rendsburg zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Täter stiegen nach Angaben der Polizei in zwei Handyläden in der Hohen Straße ein. Das Vorgehen war rabiat.